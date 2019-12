A queda de duas árvores cortou esta quinta-feira a circulação do metro entre Fânzeres e Levada, em Gondomar, na Linha F - linha laranja - em ambos os sentidos. A restante circulação procede normalmente, tendo apenas este constrangimento.As duas árvores caíram em cima da catenária do metro, cerca das 5h52, e não causaram feridos. No local encontram-se a PSP e bombeiros. A hora de reabertura da circulação ainda não é conhecida uma vez que os bombeiros procedem agora ao corte e remoção das árvores.

Ao CM, o CDOS do Porto avançou que o mau tempo está a causar várias ocorrências sendo esta e a queda de uma árvores em duas habitações em Santo Tirso as mais graves.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que o mau tempo que se fez sentir durante a madrugada levou à queda de "muitas dezenas de árvores" e ao desabamento de outras estruturas por todo o distrito.Em Viana do Castelo, a depressão Elsa também está a causar estragos tendo uma caído numa estrada e cortado a circulação na mesma.