Depressão Fabien causa mais de 1.700 ocorrências só no sábado

Os distritos de Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo permanecem até às 12h00 de domingo sob aviso vermelho, o mais grave da escala do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à agitação marítima, com ondas que podem atingir 15 metros de altura.Para este domingo é esperado um desagravamento dos efeitos da depressão Fabien, que atinge Portugal continental desde sábado, com diminuição da chuva e do vento forte nas terras altas, mas a agitação marítima vai persistir em toda a costa do continente, incluindo o Algarve.Os fortes efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, provocaram dois mortos, um desaparecido, deixaram 144 pessoas desalojadas e 320 pessoas deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.200 ocorrências no continente português, na maioria inundações e quedas de árvore. Só no sábado, registaram-se mais de 1.700 ocorrências.O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou sábado o impacto da depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro. No balanço realizado às 20h00 de sábado, a Proteção Civil indicou que a situação mais complicada continua a ser a registada no distrito de Coimbra, sublinhando que os rios Mondego e Tejo (na zona de Constância) se encontram em alerta vermelho.Antes deste balanço, também no sábado, já a Câmara de Montemor-o-Velho tinha declarado "alerta máximo de risco de cheia" para as zonas baixas de Carapinheira, Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira, logo após a rotura de um dique no canal principal do Mondego. Por sua vez, a Câmara de Coimbra solicitou às populações localizadas entre Bencanta e Ameal, na margem esquerda junto ao rio Mondego, uma linha reta de oito quilómetros, que preparassem evacuação, na sequência do mau tempo.O IPMA já havia alertado para os efeitos da depressão Fabien, em especial no Norte e no Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 140 km/hora nas terras altas. Prevê-se que estes efeitos vão diminuindo e que se registe uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo. O mau tempo nos últimos dias provocou ainda seis mortos em Espanha e um desaparecido em França.