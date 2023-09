Desespero nas adegas do Douro

A Federação Renovação do Douro alertou para a situação de “desespero” em que se encontram muitos produtores e cooperativas da região dada a incapacidade de acomodar as toneladas de uvas que este ano não foram compradas pelos grandes operadores (que dispõem ainda de ‘stocks’ devido à queda das vendas e exportações).“Temo-nos deparado com problemas gravíssimos. As adegas cooperativas estão a servir de amortecedor [para os pequenos viticultores] e muitas delas não vão aguentar o aumento de oferta de sócios e de produção para o corrente ano, porque estão com dificuldades financeiras”, afirmou Rui Paredes, presidente da Federação.