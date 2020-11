Devemos usar máscara quando fazemos exercício físico? Especialistas respondem

A utilização da máscara para prevenir o contágio da Covid-19 tem sido uma das matérias que mais tem dividido opiniões entre os desportistas que querem continuar a fazer exercício físico e ir ao ginásio, mas de forma segura.



Uma equipa da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, veio agora publicar um estudo na International Journal of Environmental Research and Public Health, revelando que o uso da máscara não interfere com a prática desportiva, não afetando por isso a oxigenação do sangue e/ou músculos, assim como o desempenho dos desportistas.



Os investigadores fez uma experiência com sete mulheres e sete homens, todos jovens, saudáveis e que praticam desporto com regularidade. A ideia passou por colocar os 14 jovens a fazer exercício nas bicicletas fixas de um ginásio, cumprindo um exercício físico intenso.



Depois de fazerem esse teste, os especialistas revelaram que não encontraram diferenças significativas entre a utilização de máscara cirúrgica; comunitária ou da não utilização de máscara, lê-se no estudo publicado.



Nesse sentido, e uma vez que não houve diferenças a registar, os investigadores aconselham a utilização de máscara, uma vez que pode constituir a vantagem de prevenir os contágios por coronavírus nos ginásios e não afeta o desempenho dos praticantes.