Dez chefes de equipa de urgência do hospital de Santa Maria em Lisboa demitem-se em bloco

Dez chefes de equipa de urgência de Cirurgia Geral, do hospital de Santa Maria, em Lisboa, demitem-se em bloco a partir do dia 22 deste mês. A decisão foi comunicada, através de uma carta, ao Conselho de Administração da unidade hospitalar.

No documento, a que o Correio da Manhã teve acesso, os médicos justificam a decisão com o facto de o serviço se ter vindo a degradar "nos últimos anos". Acrescentam que a situação se agravou "recentemente, pela tomada de posição dos assistentes hospitalares do departamento que recusam ultrapassar, nas atuais condições de trabalho, mais do que as horas extraordinárias consideradas na lei". Na mesma carta, os chefes de equipa garantem estar solidários com os colegas. A demissão tem efeitos a partir do dia 22 deste mês, inclusive. O documento foi também enviado para a Ordem dos Médicos e Sindicato Independente dos Médicos.

O Correio da Manhã sabe que o Conselho de Administração já recebeu a carta. Contatado pelo CM, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Universitário Lisboa Norte, que integra o hospital de Santa Maria, remeteu esclarecimentos para um comunicado a divulgar nos próximas horas.