Dezoito utentes vão ser hoje transferidos de lar em Santarém

Em apenas dois dias, surgiram mais 22 casos positivos para a Covid-19 entre utentes e funcionários da Casa de Repouso Fonte Serrã, na Póvoa de Santarém, seis dos quais sinalizados na segunda-feira e os restantes 16 detetados esta terça-feira. Durante o dia desta quarta-feira, o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Santarém vai dar início à operação de transferência de 18 utentes não infetados para uma casa de repouso em Fátima, onde deverão permanecer nos próximos dias.





Fonte do SMPC explicou aoque os idosos infetados com o novo coronavírus vão permanecer no lar Fonte Serrã, que tem condições para garantir o seu isolamento e acompanhamento por parte das autoridades de saúde.