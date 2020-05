Lar de idosos em Santarém encerra após serem detetados 23 casos de coronavírus

A casa de repouso Idoso Feliz, em Casével, Santarém, foi encerrada por terem sido detetados 23 casos positivos de Covid-19, 17 dos quais em utentes e os restantes seis em funcionários.Apesar de nenhum dos casos obrigar, para já, a internamento em Cuidados Intensivos, os 17 idosos foram transportados para a unidade reservada a utentes de lares do Hospital de Abrantes e os trabalhadores foram para as suas casas, sob quarentena profilática e acompanhamento das autoridades de saúde.As primeiras suspeitas foram detetadas a 22 de maio, quando um dos idosos acusou positivo no Hospital de Santarém, onde deu entrada após uma queda. Foram efetuados testes aos restantes 18 utentes e 8 funcionários, tendo sido detetados 23 casos positivos e 4 negativos.