Uma casa de repouso em Casével, Santarém, registou 17 casos de infeção por covid-19 em utentes e também em 6 funcionários.Os portadores do vírus foram conduzidos para o hospital de Abrantes.A realização dos testes na instituição aconteceu depois de um dos idosos ter sido testado, de acordo com o protocolo, quando foi enviado ao Hospital de Santarém, na sexta-feira, devido a uma queda, o mesmo acontecendo com um outro que foi levado no domingo a esta unidade hospitalar.Em atualização