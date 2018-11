Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diabetes afeta 3770 crianças e idosos em Portugal

Família deve ser envolvida na prevenção e tratamento.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Em Portugal, a diabetes afeta 3770 crianças e idosos, sendo que as estimativas apontam para que mais de um milhão de pessoas padeça desta doença.



O dia mundial da diabetes assinala-se amanhã e este ano o tema é ‘A Família e a diabetes’.



Segundo, Davide Carvalho, presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, tem de haver o envolvimento da família quer na prevenção, quer no diagnóstico, quer no tratamento.



"Temos de reduzir a obesidade infantil e a família é importante no sentido de promover a atividade física e a alimentação saudável", explica o especialista, sublinhando que a maioria dos casos é de diabetes tipo 2, que poderá ser evitada.



As famílias assumem um papel fundamental na abordagem dos fatores de risco e devem receber a ‘educação’ e as indicações necessárias para a promoção de um estilo de vida saudável.



O apoio da família nos cuidados com a diabetes já demonstrou ter um efeito substancial na melhoria dos resultados de saúde para as pessoas com diabetes.



Segundo Davide Carvalho é " importante que a educação e o apoio sejam acessíveis de forma a reduzir o impacto emocional da doença, que pode resultar numa má qualidade de vida".O especialista refere ainda que, infelizmente, a prevalência da diabetes em Portugal tem vindo a aumentar.