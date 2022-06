Não há corpos iguais e, por isso, não há respostas certas e verdades universais no que respeita à perda de peso ou somente de gordura. Há, porém, dicas que parecem resultar não só em mulheres, mas também em homens. Sim, porque o processo é diferente nos dois géneros.



“A principal diferença é que o homem tem mais tendência a acumular gordura na zona do tronco e abdómen, enquanto as mulheres têm mais tendência a acumular à volta das ancas e coxas”, explica ao Correio da Manhã Rita Soares, nutricionista na Gastroclinic.









