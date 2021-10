Diploma sobre "Direito ao esquecimento" aprovado na especialidade

A "lei do Direto ao Esquecimento", que consagra o direito ao esquecimento para quem teve cancro possa aceder a um crédito à habitação ou fazer seguros, foi esta quarta-feira aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças. A votação final do diploma está agora marcada para esta sexta-feira.O documento prevê o fim da discriminação também para doentes com diabetes, VIH/SIDA ou hepatite C.O PS e PAN apresentaram projetos, mas só o diploma socialista é que foi aprovado na generalidade.A aprovação deste diploma estava prevista na passada semana, mas o PSD pediu o adiamento do projeto-lei.Em declarações ao jornal Público, Miguel Costa Matos, líder da JS (Juventude Socialista) e líder da batalha para aprovação do documento, revelou que a legislação pretende ainda alargar este direito "a todas as doenças com risco de saúde mitigado."