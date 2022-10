Direção executiva do SNS entra em funções dia 2 de novembro

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), presidida pelo médico Fernando Araújo, vai entrar em funções a 2 de novembro, disse esta quinta-feira à Lusa o Ministério da Saúde.

O Governo aprovou hoje a resolução que designa Fernando Araújo, presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João desde abril de 2019, como diretor executivo do SNS por um período de três anos.

Numa resposta enviada à Lusa sobre a entrada de funções de Fernando Araújo, o Ministério da Saúde referiu que é a 2 de novembro, o primeiro dia útil após a publicação do despacho.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde tem como missão "coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde".

O diretor executivo "é órgão diretivo, de representação e de mais elevada responsabilidade de gestão do SNS", refere o comunicado.