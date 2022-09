Fernando Araújo é o novo diretor executivo do SNS

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, confirmou, esta sexta-feira que Fernando Araújo aceitou o convite para ser o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS).Em conferência de imprensa Fernando Araújo referiu que a sede do SNS vai passar para a cidade do Porto.Fernando Araújo acrescentou que há muitos profissionais empenhados em várias zonas do País, realçando que a direção executiva deve estar focada nos aspetos técnicos porque em todo o país há coisas a aprender em termos de gestão do SNS.O novo CEO do SNS explicou que é necessário reivindicar mais meios mas também utilizar eficientemente os meios que o SNS já tem.Em atualização