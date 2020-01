Direção-Geral de Saúde sobre coronavírus: "O nosso nível de alerta aumentou"

A Direção Geral de Saúde anunciou esta sexta-feira o aumento do nível de alerta relativamente às medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, originário na China.



Numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, a diretora Geral de Saúde, Graça Freitas, indicou que "nível de alerta aumentou e aumentou também a nossa necessidade de reforçar a capacidade de resposta com medidas de saúde pública para detetar e isolar casos".





"A grande diferença é aumentar o nível de prontidão e resposta. Nós estamos neste momento em fase de contenção", sublinhou a direta da DGS.

Sobre os portugueses que virão de Wuhan, o epicentro da epidemia, Freitas afirmou que terão um "tratamento especial".

"Nós estamos a coletar informação sobre estas pessoas que estão na China que nos permitam perceber melhor coisas importantes, como se são dos mesmos gupos, para perceber se estiveram expostas ao mesmo tipo de risco. As equipas vão entrar em contacto com eles", afirmou. Se aceitarem ficar em quarentena voluntária (ou isolamento profilático, o termo usado legalmente), podem ficar em casa, ou em instalações do Ministério da Saúde, que se situam em hospitais mas não quer dizer que fiquem hospitalizadas. Freitas assinalou que à partida são pessoas saudáveis, caso apresentem sintomas entrarão no protocolo dos casos suspeitos.



Lisboa e Porto têm duas instalações para o possível isolamento dos portugueses. As instalações situam-se em hospitais por razões de economato e logística, instalações de hospitais, por ser "tudo mais fácil".



Graça Freitas acrescentou ainda que os focos secundários da doença têm sido contidos. "Até à data, todos os países que receberam casos importados têm conseguido conter os casos. A taxa de mortalidade tem-se mantido relativamente baixa para um vírus novo", frisou.



