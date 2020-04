Dispara número de recuperados de coronavírus em Portugal

O número de vítimas mortais da Covid-19 parece ter estabilizado no intervalo entre os 20 e os 30. Já o número de casos confirmados continua elevado, esta terça-feira foram mais 516, de acordo com o balanço diário feito pela Direção-Geral de Saúde. O dado mais relevante surgiu, contudo, no que diz respeito aos casos recuperados: mais 307 que no dia anterior. São agora 917 os doentes de Covid-19 que se encontram curados.

É nos lares que se vivem as situações mais dramáticas, sendo também nas idades mais avançadas que se regista o maior número de mortes - 507.

De acordo com António Sales, secretário de Estado da Saúde, "há neste momento cerca de 300 estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPIs) com casos de utentes ou funcionários infetados. Estamos a falar de 12% do universo de ERPIs com casos confirmados", revelou o governante. "As pessoas mais velhas são desde o início uma preocupação acrescida. Temos a obrigação de garantir a sua segurança e proteger a sua saúde", acrescentou.

Do relatório da situação divulgado esta terça-feira, nota ainda para o facto de Lisboa ter ultrapassado o Porto no número de casos confirmados (1145 contra 1071), invertendo uma tendência que se registava deste o início da pandemia. No que respeita aos casos importados, a maioria veio de Espanha (171), seguindo-se França (130) e Reino Unido (82). Há 359 casos confirmados na faixa etária dos 0 aos 9 anos.



Mãe que deu à luz "está radiante"

A primeira mulher a dar à luz em Portugal com Covid-19, no Hospital de S. João, no Porto, já teve alta. "Está radiante", contou esta terça-feira a família ao CM. Já pode amamentar e é a única que tem contacto com a bebé.

Há mais mulheres infetadas com Covid do que homens

O número de mulheres infetadas é superior ao dos homens em todas as faixas. No total, há 12 630 mulheres infetadas contra 8749 homens. É entre os 50 e os 59 anos que há mais mulheres com a Covid-19, 2231 casos.