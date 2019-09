Disponíveis mais 600 camas a preços regulados para alunos do ensino superior

O alojamento para estudantes do ensino superior a custos regulados aumentou 4%, com mais 600 camas em relação ao ano letivo passado, segundo dados hoje divulgados pelo Governo que apontam para quase 16 mil camas no país.

No ano passado, havia alojamento a preços acessíveis para 15.370 estudantes e agora há resposta para 15.965 alunos, revela o gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a pouco mais de uma semana de serem conhecidos os resultados das colocações dos estudantes que se candidataram ao ensino superior.

Nos últimos anos, o aumento gradual das rendas, em especial nas grandes cidades, devido à especulação imobiliária e ao turismo, forçou muitos alunos a abandonar o ensino superior por incapacidade financeira das famílias.