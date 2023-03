Dívida da EDP deve aumentar para 17.000 milhões de euros até 2026

A dívida do grupo EDP deverá aumentar para 17.000 milhões de euros até 2026, mais 4.000 milhões do que o registado em 2022, de acordo com o plano estratégico 2023-2026 apresentado esta quinta-feira.

Segundo o plano apresentado esta manhã aos investidores, em Londres, pelo presidente executivo do grupo, Miguel Stilwell d'Andrade, e pelo administrador financeiro, Rui Teixeira, a elétrica prevê aumentar a dívida dos atuais 13.000 milhões de euros, para 17.000 milhões até 2026.

Na apresentação do anterior plano de negócios, em fevereiro de 2021, a EDP admitia aumentar a dívida, depois de anos de anos a baixá-la, mas garantia manter o rácio face aos resultados.

Em 2021, a dívida da EDP atingiu 11.500 milhões de euros, o valor mais baixo em 14 anos, tendo subido para 13.000 milhões em 2022, cujos resultados foram divulgados na quarta-feira.

A EDP totalizou 679 milhões de euros de lucro em 2022, mais 3% do que no ano anterior.