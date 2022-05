Divulgada a primeira imagem do buraco negro encontrado no centro da Via Láctea

O português Hugo Messias é um dos 300 astrónomos que elaboraram a primeira imagem do buraco negro existente no centro da Via Láctea, conhecido como Sagitário A*.









A criação da imagem envolveu 80 instituições e oito telescópios, incluindo o ALMA, no Chile, com o qual Hugo Messias participou nas observações. A imagem revela um núcleo negro rodeado de luz. O núcleo atrai tudo o que se aproxima como estrelas, planetas, gás, poeiras e todas as formas de radiação eletromagnética e provoca a sua destruição.

Hugo Messias, investigador-colaborador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, referiu que o conhecimento científico atual não permite explicar a variabilidade das órbitas do gás próximo do buraco. A Via Láctea é uma galáxia espiral, da qual o Sistema Solar faz parte. Assemelha-se a um cata-vento a rodar, com o sol situado num braço e Sagitário A* no centro.