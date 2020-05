Docapesca vai comparticipar testes de diagnóstico ao coronavírus

A Docapesca vai assegurar parte da comparticipação nacional das candidaturas apresentadas pelas organizações do setor da pesca para a realização de testes de diagnóstico da Covid-19.Esta medida de defesa da saúde pública tem por objetivo o reforço das condições de trabalho e de segurança dos profissionais do setor da pesca, que diariamente continuam a operar nos portos de pesca sob gestão da empresa.No Algarve há atualmente sete lotas e seis postos de vendagem. Ao todo, no nosso país, no âmbito do serviço público de primeira venda de pescado fresco, encontram-se em funcionamento 22 lotas e 37 postos de receção e transferência, com circulação diária de trabalhadores, armadores e comerciantes, esclareceu ainda a Docapesca.

