Doença afasta Papa Francisco de retiro espiritual

O Papa Francisco está constipado e não vai participar no tradicional retiro espiritual de seis dias com o governo do Vaticano em Ariccia, no sul de Roma, que arrancou ontem. A informação foi dada pelo próprio Papa à janela do palácio apostólico, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, e o porta-voz do Vaticano apressou-se a acrescentar, quando questionado pelos jornalistas sobre o surto de Covid-19 em Itália, que "não há evidências" que levem a diagnosticar "outra coisa senão uma leve indisposição".

"Uno-me espiritualmente à Cúria e a todas as pessoas que vão vivendo momentos de oração, fazendo exercícios espirituais em casa", disse Francisco, que foi obrigado a interromper o discurso duas vezes por causa da tosse.

Jorge Bergoglio, de 83 anos, sofreu uma doença respiratória grave quando era jovem e na altura foi obrigado a retirar parte de um pulmão. Na semana passada, visivelmente abatido, cancelou vários compromissos oficiais, e a missa deste domingo foi a sua primeira aparição pública desde dia 26, quando foi visto – e fotografado – a tossir e a assoar-se na missa de quarta-feira de cinzas.

Nunca, em sete anos de pontificado, tinha o Papa argentino cancelado tantos eventos e audiências oficiais como nestes últimos dias.

Depois da oração do Angelus, Francisco lamentou o facto de haver tantas guerras no mundo que obrigam "homens e crianças a deixarem as suas casas" e "os migrantes a procurarem refúgio e ajuda no mundo".