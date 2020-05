Doentes com sintomas ligeiros de coronavírus que ficaram em casa têm menor carga viral

A diretora-geral de Saúde explicou esta sexta-feira que doentes de covid-19 com sintomas ligeiros, que nunca recorreram ao hospital, têm menor carga viral e de contágio, pelo que apenas são sujeitos a um teste para aferir o fim da infeção.

"O ECDC [Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças] separa os doentes que precisam de recorrer ao hospital dos que têm sintomas ligeiros e ficam em casa. Alguns países nem sequer fazem teste a doentes com sintomas leves que ficam em casa. Nós decidimos manter um teste, 14 dias após o surgimento dos primeiros sintomas, para os doentes que ficaram sempre no domicílio com sintomas muito ligeiros e com menos carga viral", descreveu Graça Freitas na conferência de imprensa diária sobre a pandemia de covid-19.

A responsável observou ainda que, de acordo com os estudos existentes, nas pessoas com sintomas ligeiros, para além do número de partículas virais serem "menores", também "não contêm capacidade de replicação do vírus", ou seja, "aquela pessoa deixa de ser infeciosa para a comunidade".





