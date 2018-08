Dona da MEO nega venda e apresenta queixa na ERC

Altice Portugal à venda? Notícia "falsa e infundada", reage a operadora de telecomunicações.

Por Hugo Real | 15:25

A Altice Portugal, dona do MEO, reagiu este sábado em comunicado à notícia do semanário ‘Expresso’, que referia que o antigo ministro Miguel Relvas estava a trabalhar com vários investidores para avançar com a compra da antiga PT.

"É falso e infundado que a Altice Europe esteja a considerar vender a operação da Altice Portugal", adianta a operadora, sublinhando que "não há qualquer processo de alienação em análise".

"A Altice Portugal reitera que não há qualquer proposta de compra, nem é equacionada qualquer intenção de venda da operação em Portugal", reforça a nota enviada às redações.

Ao CM, fonte oficial da empresa reforça que a "Altice Portugal não tem qualquer objetivo de vender as suas marcas". "Antes pelo contrário, o objectivo é aumentar o investimento nestas marcas", sublinha.

A empresa acrescenta, ainda, que "apresentará uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social e exigirá um Direito de Resposta ao supracitado órgão de comunicação social".

Ao CM, a mesma fonte adianta que "a Altice não deixa de parte a interposição de um processo judicial", com "base da afectação da sua imagem e valor reputacional da empresa e das suas marcas", mas também de "eventuais danos na estabilidade laboral interna do grupo".