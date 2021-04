Dores nas articulações ou perda de apetite? Os sintomas que deve ter em atenção após ter Covid-19

dores abdominais, náuseas, vómitos, diarreia e perda de apetite.



A Covid-19 continua, mesmo após um ano presente nas nossas vidas, a ser um mistério especialmente no que toca aos seus efeitos a longo prazo após infeção.Muitos têm sido os casos de doentes recuperados que continuam a ter sintomas semanas após a infeção ou que os começam a ter muito depois de estarem recuperados. Mas afinal que sintomas são esses? Serão normais? E o que é isto da Covid prolongada ou 'Long Covid'?Constança Ruiz, médica especialista em medicina geral e familiar na CUF explica alguns detalhes do pós-Covid e de algumas particularidades destes recuperados.ivdOVID-19 pode ocorrer após uma infeção ligeira a moderada, com um impacto significativo na qualidade de vida dos doentes" afeta vários sistemas do corpo humano. Cerca de 10% dos doentes recuperados continuam a ter sintomas da doença que podem prolongar-se durante mais de 12 semanas. Os sintomas podem ser mais leves ou mais incapacitantes, dependendo de pessoa para pessoa.Constança Ruiz aconselha que o doente recuperado esteja atento a potenciais sintomas que possam surgir após infeção, mesmo em casos que tenham sido assintomáticos. A ciência não consegue ainda explicar porque motivo a Síndrome pós-Covid afeta mais umas pessoas do que outras, com diferentes graus de gravidade da doença quando esta esteve ativa.Tal como os sintomas de que está infetado com Covid-19, também os sintomas do pós-Covid são muito variáveis não afetando apenas uma determinada parte do corpo. Podem tratar-se de sintomas generalizados como a fadiga, cansaço, febre e dor ou sintomas mais focados em determinadas funções.A nível respiratório, os doentes recuperados podem sentir ainda por longas semanas dificuldade respiratória e tosse.Sintomas cardiovasculares podem passar por dor, aperto, pressão no peito e palpitações. No que toca ao sistema neurológico, pode haver diminuição da capacidade de concentração, problemas de memória, dores de cabeça, tonturas, distúrbios do sono, dor e formigueiros ou perda de olfato e paladar.No que toca a sintomas gastrointestinais, têm sido relatadas