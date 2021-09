Dormidas de turistas residentes atingem máximo histórico em agosto

As dormidas de turistas residentes atingiram em agosto o valor mensal mais elevado desde que há registos, aumentando 24,2% em termos homólogos, para 4,2 milhões, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo INE, as dormidas de turistas dos mercados externos cresceram em agosto 94,5%, totalizando 3,3 milhões.

Comparando com agosto de 2019, observa-se um crescimento de 22,6% nas dormidas de residentes e um decréscimo de 46,9% nas dormidas de não residentes.





No total, o setor do alojamento turístico em Portugal registou 2,5 milhões de hóspedes e 7,5 milhões de dormidas em agosto de 2021, correspondendo a aumentos de 35,6% e 47,6%, respetivamente (+60,4% e +73,0% em julho, pela mesma ordem).Os níveis atingidos em agosto de 2021 foram, no entanto, inferiores aos do mesmo mês de 2019, tendo o número de hóspedes e de dormidas diminuído 23,6% e 22,1%, respetivamente.