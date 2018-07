EasyJet vai contestar indemnizações por falta de combustível em Lisboa

Companhia aérea tenta "recuperar esses valores" junto das petrolíferas.

Por Lusa | 10:00

A companhia aérea easyJet afirmou esta quinta-feira que vai contestar as indemnizações que foi obrigada a pagar devido às perturbações pela falha no abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa, tentando "recuperar esses valores" junto das petrolíferas.

Reagindo à decisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), conhecida há cinco meses, segundo a qual as companhias aéreas seriam obrigadas a compensar os passageiros pela situação ocorrida há pouco mais de um ano, o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes, confirmou que a empresa foi notificada, mas "não concorda de todo".

"É um fator externo às companhias de aviação, nós não controlamos as falhas de combustível nos aeroportos. Ainda por cima foi um erro técnico de quem gere os depósitos de combustível", acrescentou o responsável, que falava aos jornalistas à margem da feira de aviação Farnborough Airshow, no Reino Unido.