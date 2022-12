As mulheres lideram nos estudos superiores e pela primeira vez há mais de um milhão entre doutoras e engenheiras. Quanto aos homens, são pouco mais de 712 mil, pelo que em cada dez portugueses com um curso, seis são mulheres, revelam os dados do Censos 2021.



Os dados revelam ainda que 21,2% da população com 21 ou mais anos de idade possuía como nível de escolaridade o ensino superior completo.









