Emprego não é o mais importante para os jovens na hora de escolher um curso

O concurso nacional de acesso ao ensino superior começa na próxima segunda-feira e na hora de escolher os cursos o emprego não é o mais importante para os estudantes, avança esta sexta-feira o Público.Os números indicam que os jovens não têm em conta os dados de desemprego na hora de ingressar no ensino superior, já que os 20 cursos com mais licenciados inscritos nos centros de emprego tiveram no ano passado todos os lugares preenchidos.A investigadora da Universidade Lusófona Orlanda Tavares, citada pelo Público, explica que a empregabilidade "não é o raciocínio determinante" na hora de escolher um curso, já que nessa altura os jovens têm em conta outros fatores, como a vocação, o interesse pessoal ou a influência da família. Por outro lado, os estudantes continuam a utilizar "o argumento da empregabilidade" na hora de decidir se inguressam, ou não, no ensino superior.