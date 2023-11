A principal empresa de Hernâni Vaz Antunes, suspeito de corrupção ativa na ‘Operação Picoas’, multiplicou cem vezes a faturação com o grupo Altice, entre 2016 e 2021, alegadamente através de um esquema de pagamento de comissões para viciação de contratos. O Ministério Público (MP) diz que o empresário bracarense terá contado com a influência do amigo e cofundador da Altice, Armando Pereira, também arguido no processo.









