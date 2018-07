Uma empresa portuguesa lançou um concurso, no mínimo, insólito: vai pagar mil euros a quem quiser...dormir.



A marca de colchões quer por à prova a qualidade dos seus produtos e alertar para a importância do sono na qualidade de vida dos portugueses.



Quem se quiser candidatar a este trabalho inusitado só terá de dormir oito horas por dia nas instalações da empresa Desonno, em Paços de Ferreira, durante o mês de setembro.



Continuar a ler O "trabalho" nunca excederá as 40 horas semanais.



Os interessados têm até 10 de agosto para apresentar a sua candidatura.





