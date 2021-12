São valores “degradantes”. Há empresas que oferecem emprego a engenheiros a pagar o ordenado mínimo ou pouco mais do que 665 euros ilíquidos. Na lista do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), nas ofertas de trabalho na área da Engenharia de Obras/Civil, há quem ofereça vencimentos ilíquidos desde 685 euros (contrato efetivo para Estremoz, sem experiência) ou 700 euros (efetivo, para Baião, com experiência de 6 meses), até 2 mil euros (contrato de seis meses, com experiência mínima de dez anos).