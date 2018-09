Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontro dos taxistas com assessor de Costa "foi uma manobra de diversão"

Representantes mostram-se desiludidos com reunião.

16:33

Está terminado o encontro entre os representantes dos taxistas, Florêncio de Almeida e Carlos Ramos, com o representante do primeiro-ministro, António Costa. Os taxistas falaram à comunicação social e mostraram-se desiludidos, afirmando que esta reunião não passou de uma "manobra de diversão".



"Vim com as mãos vazias e venho com elas ainda mais abertas", afirma Florêncio de Almeida.



Os dois representantes revelaram que estavam à espera de mais, de uma "proposta ou sugestão", mas que o assessor de António Costa limitou-se a ouvir e no fim do encontro disse que iria reportar a António Costa.



"Foi uma reunião de cortesia que a nós nada nos diz", revelaram.



A manifestação prevista para quarta-feira vai manter-se, de acordo com os taxistas, e a paralisação também.