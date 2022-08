Endesa garante aos clientes que não vai aumentar preços da eletricidade até ao final do ano

A Endesa enviou esta quarta-feira uma carta aos clientes, onde informa que não irá aumentar os preços da eletricidade no mercado residencial até ao final do ano.Na carta, a empresa garante que as condições dos contratos "irão manter-se, tal como indicamos no momento da sua contratação" e mostra-se disponível para esclarecer quaisquer dúvidas.O aviso da elétrica surge dias depois de o presidente da empresa, Nuno Ribeiro da Silva, ter afirmado numa entrevista que a eletricidade iria sofrer um aumento de cerca de 40% já nas faturas de julho.