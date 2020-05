Enfermeira portuguesa em Londres relata: "alguns colegas já sucumbiram a este vírus mortal"

Vanessa Almeida está desde 2012 em Londres a trabalhar como enfermeira. Com a pandemia de Covid-19 vive um autêntico pesadelo. "Infelizmente, as mortes continuam, e alguns colegas também já sucumbiram a este vírus mortal. Esta é a parte mais difícil de absorver", contou ao CM esta enfermeira sénior, garantindo que apesar do "medo e insegurança", há também "um sentimento geral de que é pelos doentes que estamos lá, e é preciso ser forte e continuar".

A enfermeira portuguesa revela que "à medida que os números de infetados começaram a subir as diretrizes mudaram e o equipamento de proteção apropriado foi chegando". No seu departamento, o pessoal tem sido realocado: "Temos de estar onde formos mais precisos."

O marido de Vanessa é designer e trabalha agora a partir de casa, enquanto os filhos "permanecem também em casa e enviam os seus trabalhos escolares via email". Os pais e a irmã também estão em Londres, mas já não os vê há quatro semanas: "Tem sido muito difícil estar longe deles." No quotidiano, Vanessa diz que "há filas intermináveis para fazer as compras básicas".

A enfermeira portuguesa não tem dúvidas de que o país demorou a reagir. "As medidas foram tardias. Houve alertas de Itália e Espanha, mas os britânicos desvalorizaram. Deveríamos estar mais bem preparados". Agora "já há mais respeito pelas regras", mas o bom tempo não tem ajudado, porque "o povo inglês está programado para tentar absorver qualquer raio de sol que aqui chega".