Sindicato dos enfermeiros dá início a paralisação de dois dias

Principal reivindicação prende-se com a apresentação por parte do Governo de uma proposta que esteja de acordo com os compromissos inscritos no âmbito do protocolo negocial.

Por Lusa | 00:03