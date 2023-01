Entrada de jovens no mercado de trabalho sem apoios do PRR

Os jovens portugueses são os que estão mais expostos ao desemprego em relação a outros países da Europa e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português está completamente centralizado para a educação e formação e não oferece soluções para a entrada dos jovens no mercado de trabalho.Francisco Simões, investigador do ISCTE, analisou os PRR de seis países do sul da Europa e concluiu que o programa português "não foi desenhado para proporcionar melhores condições na transição para o mercado de trabalho", de acordo com o Público.O investigador acredita que, apesar de Portugal "ter outros instrumentos" para responder ao problema do desemprego jovem, "o PRR deveria ter dado uma atenção maior ao desfasamento entre o crescente nível educacional dos jovens e a dificuldade em criar oportunidades de emprego de qualidade e devidamente remunerado".