Envelhecer de forma saudável? Há um novo livro digital para ajudar quem cuida de idosos

O Instituto Politécnico da Guarda lançou um livro digital cujo objetivo é ajudar os cuidadores de idosos a promover um envelhecimento saudável. O novo livro, 'Cuidador: o seu papel na promoção do envelhecimento saudável', tem dicas e técnicas centradas na deteção, no retardamento e na gestão de declínios físicos e cognitivos significativos. livro aborda a perda funcional e de mobilidade, a má nutrição e as deficiências cognitivas e de saúde mental, o risco de queda, doenças crónicas, incontinência urinária, lesões da pele e úlceras de pressão, e, finalmente, as intervenções que previnem a sobrecarga do cuidador.Este projeto europeu está também a organizar uma formação interativa, gratuita e de acesso livre.