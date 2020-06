Época balnear arranca hoje em algumas praias portuguesas com regras apertadas de segurança

Está dado o pontapé de partida para a época balnear, a partir deste sábado, em Almada, Cascais, Nazaré e no Algarve. Com a pandemia Covid-19 ativa, os cuidados para usar os areais estão bem presentes.Pontos de higienização e sinalização horizontal e no chão, são algumas mudanças que os veraneantes vão encontrar nas praias concessionadas, para além das medidas aconselhadas pelo Governo em relação a distâncias de segurança - 1,5 metros entre grupos e três metros entre chapéus de sol ou toldos.Os nadadores-salvadores, peças fundamentais na segurança das praias, também vão adaptar-se a novas realidades. "Não houve uma formação direta. Foram preparados através das redes sociais e das indicações do Instituto de Socorros a Náufragos. Já têm as regras presentes, que seguiram durante o confinamento, e agora é respeitá-las nas praias", disse aoVítor Santos, da empresa Mar Seguro, responsável por nadadores-salvadores na praia Grande, em Faro, com uma lotação de 12 600 pessoas.Com estas novas regras, os nadadores-salvadores deixam de fazer respiração boca a boca nos salvamentos, para evitar contágios, e apenas podem usar outras técnicas de reanimação, como as compressões com as mãos. "Os jovens estão confiantes. Estão conscientes dos perigos", assume Vítor Santos, revelando que mais do que duplicou a contratação de nadadores-salvadores para Faro: dos 8 habituais passou para 18.Já António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, diz que vai haver reforço das autoridades nos areais, mas garante: "Não teremos sucesso pensando que a fiscalização assenta em meios repressivos. Só vai ter sucesso se assentar em cada um de nós."Novas regras estão este sábado em vigor nas praias de Cascais com o objetivo de garantir a segurança dos banhistas. O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, explicou que "foram criados corredores de circulação e afixadas as regras a cumprir". E deu como exemplo utilizar calçado no paredão e nos acessos à praia. É também necessário manter o distanciamento físico de dois metros entre pessoas que não sejam do mesmo grupo e três metros entre chapéus de sol. Outra medida é a aplicação de percursos marcados para acesso ao areal.A autarquia criou um dispositivo de fiscalização e monitorização para acompanhamento da época balnear, que na maior parte das praias do concelho termina a 15 de outubro. Os banhistas serão informados e terão o acompanhamento de jovens voluntários.O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu ontem que "o acesso às praias é livre e sempre será livre". O governante sublinhou, em visita à Costa de Caparica, Almada, que "a lei não permite multa alguma. Aquilo que a lei prevê, e espero que nunca venha a ser utilizado, é que, em caso de reiterado incumprimento, se as autoridades de saúde acharem que está em causa a saúde pública, poderem fechar a praia".