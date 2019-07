Erro muda lugares nas marchas populares de Lisboa

A classificação das marchas populares de Lisboa foi alterada devido a um erro nas pontuações. A principal lesada é a Graça – cai um lugar na tabela (17º para 18º), mas é o quanto basta para ficar afastada da competição no próximo ano.Há mais mudanças, com Alcântara a subir um lugar (6º para 5º) por troca com o Bairro Alto. A Bica também sobe uma posição (7º), por troca com Marvila.Acontece o mesmo com Carnide (9º), que sobe um lugar por troca com os Olivais. Nos primeiros lugares não houve mudanças: o Alto do Pina mantém o título.Esta sexta-feira vai haver reunião das marchas na EGEAC e prevê-se contestação à nova tabela.