Escola sem reprovações apontada como exemplo

O ministro da Educação. Tiago Brandão Rodrigues, sublinhou o sucesso de uma escola do concelho de Paredes, onde no último ano letivo não se verificaram reprovações no 4º e 6º anos de escolaridade.A Escola Básica 2,3 de Cristelo é um dos estabelecimentos de ensino que desenvolveram um projeto pedagógico próprio. "É importante confiar nas escolas e, cada vez que nós confiamos nas escolas, elas têm dado a resposta certa. É o caso desta", referiu o ministro.Com cerca de mil alunos, a escola de Cristelo, quando começou o projeto, há três anos, contava com 48% dos alunos sem notas negativas. No último ano letivo foram alcançados os 80%. No 9º ano, há três anos, as reprovações representavam um terço do total. No ano letivo 2017/2018 foram 0%, já no último ano 2018/2019 subiram para 7%.Perante estes resultados Tiago Brandão Rodrigues afirmou: "Esta é uma das propostas apresentadas no âmbito da autonomia de cada uma das escolas para responder a uma questão central do sistema educativo, que é o insucesso escolar." O diretor do agrupamento, Mário Rocha, referiu que "os resultados dão uma imagem muito concreta daquilo que é o sucesso do projeto".A Universidade Católica está entre as 400 melhores do Mundo, segundo o ranking ‘Times Higher Education’. Segue-se a Universidade do Porto (entre as 500), Lisboa (entre as 600), Coimbra, Aveiro, Nova de Lisboa, Beira interior, ISCTE e Minho (entre as 800).A Associação Nacional das Indústria de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (ABIMOTA) congratulou-se com a extensão da cobertura do seguro escolar às deslocações de bicicleta para a escola. Medida que, entende, combate o sedentarismo e transforma hábitos de vida.Tiago Brandão Rodrigues defendeu que o projeto a ser aplicado numa escola de um grande bairro de uma urbe é diferente de um a aplicar em Paredes.A escola de Cristelo desenvolve quatro atividades que decorrem do 1º ao 9º ano: Cozinha Pedagógica, Nós e a Europa, Entre Artes e Jogos Olímpicos 2035.