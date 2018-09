Escolas fazem inquérito para saber quem é filho de cigano

Os pais dos alunos de pelo menos duas escolas do 1.º Ciclo do Grande Porto receberam um inquérito com perguntas respeitantes à ascendência dos alunos.

Os pais dos alunos de pelo menos duas escolas do 1.º Ciclo do Grande Porto receberam um inquérito com perguntas respeitantes à ascendência dos alunos. O inquérito motivou uma queixa junto da secretária de Estado da Cidadania e Igualdade e junto do Alto-Comissariado para as Migrações, especificamente na Comissão para Igualdade e Contra a Discriminação Racial.De acordo com a Sábado , citando a imprensa desta terça-feira, os encarregados de educação são questionados no inquérito se a origem do pai ou da mãe é "portuguesa, cigana, chinesa, africana, Europa de Leste, indiana, brasileira" ou outra.