Estado obrigado a pagar 68 mil euros a Paulo Pedroso

Em causa está uma queixa do antigo ministro socialista relacionado com o processo Casa Pia.

08:48

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o Estado português a indemnizar Paulo Pedroso em 68 555 euros, após uma queixa do antigo ministro socialista relacionado com o processo Casa Pia.



O tribunal deu razão a Paulo Pedroso, que exigia uma indemnização por ter sido detido preventivamente sem indícios suficientes no âmbito de uma investigação dirigida pelo Ministério Público no âmbito de alegados casos de pedofilia na Casa Pia.



A decisão foi favorável a Paulo Pedroso já que o tribunal entendeu que "não havia suspeitas plausíveis de abuso sexual porque não tinha sido identificado pessoalmente" pelas vítimas.