Este camião tem 72 metros de comprimento e precisa da GNR para passar nas estradas portuguesas

transformador de potência até ao destino final, a Central Termoelétrica de Thisvi, na Grécia.



o carregamento teve lugar no passado fim de semana". O transporte está dividido em várias fases. Neste momento está a chegar ao fim a primeira fase, que consistiu em percorrer "cerca de 280 quilómetros até ao Porto de Setúbal", onde será feito o transbordo.





Alpalhão, Monforte, Estremoz, Arraiolos e Poceirão.

prenderam-se com as dimensões da mercadoria e com o trajeto a percorrer", escreveu a empresa no Facebook.

Um camião com 72 metros de comprimento e cinco metros e meio de altura passou por vários pontos do país. A operação liderada pela empresa LASO tem como objetivo transportar umNuma publicação na rede social Facebook, a LASO escreveu que "Este transporte começou na Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes, e já passou por localidades comoSegundo a LASO, nesta operação estão envolvidos 15 colaborados e vários batedores da GNR, acompanhados por motas e carros. As principais dificuldades "