Estou a olhar para Portugal, estou a olhar para Lisboa, estou a olhar para Fátima, estou a olhar para o encontro de todos vocês...", disse ontem o Papa Francisco numa mensagem vídeo divulgada pelo Vaticano e em que o Sumo Pontífice alude à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que se realiza em agosto do próximo ano.









Num discurso virado para os jovens, Francisco apelou a que “no meio de todas estas crises, o evento de agosto de 2023 seja um evento fresco, um evento com vida, um evento com força, um evento criativo”. E, no momento que o Mundo atravessa, não deixou de aludir à guerra na Ucrânia.

"Andamos de crise em crise", sublinhou. "Saímos de uma crise pandémica, entrámos numa crise económica e agora estamos na crise da guerra, que é um dos piores males que pode acontecer", afirmou o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. "Se vocês não forem criativos, se vocês não forem poetas, este encontro não vai resultar, não vai ser original, vai ser uma fotocópia de outros encontros", acrescentou, lembrando que "as crises superam-se juntos, não sós".









A Jornada Mundial da Juventude – que deveria realizar-se em 2022 – foi adiada para 2023 por causa da pandemia de Covid-19. Anunciada pelo Papa a 27 de janeiro de 2019, no fim da missa que assinalou o final da 32ª Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, o evento religioso terá lugar entre os dias 1 e 6 de agosto e tem como lema 'Maria levantou-se e partiu apressadamente'. O período escolhido para o acontecimento foi anunciado por D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, que explicou que a data procura conciliar a agenda do Papa com as férias escolares, para que a Jornada tenha o maior número possível de jovens peregrinos.





“Acompanho-os desde aqui”, clamou o Papa no final do discurso. “Rezo para que este encontro seja fecundo. Que cada um de nós saia melhor do que chegou. Peço-lhes, por favor, que rezem por mim, porque eu também preciso que me sustentem com a oração.”

História da cruz peregrina



A cruz peregrina tem 3,8 metros de altura. Em 1984, foi confiada pelo Papa João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos e, desde então, iniciou uma peregrinação mundial que já a levou a quase 90 países.





Vão a todas as dioceses







Passou por Nova Iorque



Entre as viagens que fez, a cruz peregrina passou por Nova Iorque, EUA, pouco depois do 11 de Setembro de 2001 e esteve no 'ground zero', onde ocorreram os ataques terroristas que vitimaram quase três mil pessoas.





Ícone mede 1,20 metros



O ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços, tem 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura. Está associado a uma devoção mariana em Itália.





A caminho de Santiago



A preparação da Jornada Mundial da Juventude que em 2023 se realizará em Portugal passará por Santiago de Compostela, onde entre 3 e 7 de agosto se realizará a Peregrinação Europeia de Jovens.