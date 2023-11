Estruturas da Cultura cancelam protesto junto ao parlamento

Estruturas representativas do setor da Cultura cancelaram o protesto marcado para esta quinta-feira à tarde, junto ao parlamento, em Lisboa, mantendo as reivindicações do reforço orçamental para o setor e da criação de um serviço público de Cultura.

O protesto tinha sido convocado pelo Manifesto em Defesa da Cultura, a Ação Cooperativista, o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, a Apordoc -- Associação pelo Documentário e o Cena-STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, reunidos sob o lema "outra política para a Cultura", e é cancelado depois de antecipada em um dia a audição do ministro da Cultura no parlamento, inicialmente prevista para esta quinta-feira à tarde, e de conhecido o pedido de demissão do primeiro-ministro, na terça-feira.

"O momento marcado pela crise política e a intervenção do Presidente da República", anunciada para esta quunta-feira, na sequência de demissão do primeiro-ministro, António Costa, "obrigam a um adiamento desta ação de protesto", lê-se no comunicado publicado nas redes sociais.