Estruturas de Retaguarda de apoio a doentes Covid do Porto admitiram mais de 300 pessoas em 5 meses

As três estruturas de retaguarda Covid-19 do distrito do Porto admitiram, em cinco meses, mais de três centenas de pessoas e apenas uma, a do Seminário do Bom Pastor, em Valongo, se manterá em funções, foi divulgado, esta quinta-feira.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto, Marco Martins, avançou que já não são admitidos doentes desde segunda-feira na Pousada da Juventude do Porto e no antigo Hospital de Paços de Ferreira, enquanto o Seminário do Bom Pastor, que atualmente acolhe uma pessoa, se manterá em funções "para qualquer eventualidade".

No total, ao longo de cerca de cinco meses (a primeira estrutura a abrir foi a de Valongo a 26 de outubro), estes espaços acolheram 316 pessoas.

"Foram 316 pessoas que não foram ocupar camas no Serviço Nacional de Saúde (SNS). É certo que tivemos outros casos, como sociais, mas a maioria dos acolhidos, seguramente mais de 250, libertaram o SNS e muitos vieram sinalizados pelo SNS", referiu Marco Martins.

Em causa, estão espaços que acolhem doentes, infetados ou não com o novo coronavírus, em condições de continuar a recuperação fora dos hospitais, mas que não tenham retaguarda ou condições em casa ou nas instituições onde vivem, bem como utentes de lares, ou fruto de outras situações como os chamados casos sociais.

O também autarca de Gondomar destacou o "esforço" das Câmaras do distrito, nomeadamente de Valongo, Paços de Ferreira e do Porto, bem como a "cooperação" com a Segurança Social e a Administração Regional de Saúde do Norte.

"Valeu a pena. Todos os agentes da Proteção Civil envolveram-se muito. O [distrito do] Porto foi o primeiro a criar estruturas deste género e único com mais do que uma. Agora fica apenas a do Bom Pastor, mas esperamos que nem essa seja necessária", acrescentou Marco Martins.

No distrito do Porto foram criadas três estruturas de retaguarda Covid-19, duas para doentes infetados e outra para não infetados, mas com dificuldades e manter isolamento.

Foi ainda anunciado, a 11 de novembro, um quarto espaço no Mosteiro de Santa Escolástica, em Santo Tirso, que não chegou a abrir.

"Não abriu por falta de recursos humanos, mas entretanto, neste momento, já não se justifica. Se necessário está preparado", explicou Marco Martins, em declarações à Lusa a 06 de fevereiro.

De um total de 166 pessoas que foram admitidas no Seminário do Bom Pastor, apenas uma permanece atualmente nesta estrutura.

Já o antigo hospital de Paços de Ferreira admitiu 65 pessoas, enquanto a Pousada da Juventude do Porto acolheu 85.

