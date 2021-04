O fim do pagamento das propinas no Ensino Superior levou, esta quarta-feira, centenas de estudantes para a rua em Lisboa, Porto, Évora, Braga, Caldas da Rainha, Faro, Covilhã e Coimbra. No protesto ouviram-se palavras de ordem como “Não às propinas!” ou “Para a Banca vão milhões, para o ensino são tostões” e “A Educação é um direito, sem ela nada feito”.