Estudantes iniciam hoje ações de sensibilização pelo clima em faculdades e escolas

Estudantes de dez escolas iniciaram esta segunda-feira ações para reivindicar o fim aos combustíveis fósseis até 2023 e a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025. A informação foi avançada num comunicado enviado às redações do grupo ativista Greve Climática."Vivemos em crise climática, provocada pelo sistema fóssil e consentida pelas instituições que nos deviam representar. Este sistema falhou à nossa geração"??????, referiu Beatriz Xavier, a porta-voz do coletivo.Esta segunda-feira estão previstas ações nas Faculdades de Psicologia, de Belas-Artes, de Ciências e de Letras de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no ISCTE, na Escola Superior de Teatro e Cinema, na Universidade de Coimbra e nas escolas secundárias do Camões e Filipa de Lencastre."As escolas são o nosso espaço de luta, onde os estudantes se podem organizar para criar mudança na sociedade. Vamos causar disrupção para viabilizar que estamos a estudar para um futuro que nos está a ser roubado", salienta.No comunicado divulgado, o grupo ambientalista refere que os estudantes vão ocupar o ministério do Ambiente no dia 24 de novembro.