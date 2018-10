Estudo revela que mulheres traem tanto como homens

Conclusões também indicam que os dois géneros se comportam igual no que diz respeito ao desejo sexual.

Um estudo veio provar que não existe qualquer diferença entre o desejo sexual feminino e masculino.



A pesquisa, avançada pelo jornal The Sun, foi publicada este domingo, e também concluiu que, no que diz respeito à possibilidade de trair o parceiro, os dois géneros têm a mesma probabilidade de o fazer.

O estudo também afirma que as mulheres começam a fazer sexo mais cedo e cerca de 49 por cento das entrevistadas utiliza brinquedos sexuais, enquanto apenas 41 por cento dos homens o fazem.

As conclusões desta pesquisa contrariam a obra do biólogo americano Alfred Kinsey, onde o autor provava que os homens são sexualmente mais ativos do que as mulheres.

A especialista em sexo, Anabelle Knight, explica o mais recente fenómeno sexual.



"Embora ainda haja uma lacuna na satisfação sexual entre homens e mulheres, há com certeza um progresso desde o relatório inicial de Kinsey", avança a sexóloga na mesma publicação.

Os resultados foram obtidos a partir de 2000 respostas de homens e mulheres, com mais de 18 anos, relativamente aos hábitos sexuais.