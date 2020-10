A chave vencedora do concurso 087/2020 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta por:12, 16, 20, 21, 283 e 9Em jogo, no primeiro prémio deste concurso, estão 17 milhões de euros, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.