Não houve totalistas no sorteio desta terça-feira do Euromilhões, o último do ano, no entanto, um segundo prémio de mais de 640 mil euros vem para Portugal.



No sorteio de sexta-feira estará em jogo um Jackpot de 62 milhões de euros.





A chave vencedora é composta pelos númerosAs estrelas correspondem aos númerosEsta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.